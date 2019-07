Straffen tot 9 jaar Zaanse schietpartijen

De 33-jarige Giovanni H. uit Zaandam is door de Alkmaarse rechtbank wegens poging tot moord veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. H. schoot in de nacht van 13 oktober 2018 in het Zaans Medisch Centrum meermalen op de destijds 19-jarige Okan S. Tegen H. was twaalf jaar geëist.

Zijn 24-jarige broer Gilano H. is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan de moordpoging. Het Openbaar Ministerie (OM) had acht jaar geëist wegens medeplegen, een zwaarder vergrijp. Dat achtte de rechtbank echter niet bewijsbaar.

Zaandammer S. kreeg drie jaar cel. Hij schoot eerder die betreffende nacht in het uitgaanscentrum van Zaandam op een vriend van de broers H. De 27-jarige Lloyd H. verwondde hem daarna met twee kogels en S. vluchtte naar het ziekenhuis. De 27-jarige kreeg acht jaar cel opgelegd.