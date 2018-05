Straffen tot 6 jaar in zaak Urker kotter

De eigenaar en vier bemanningsleden van de Urker viskotter waarop vorig jaar zomer in Harlingen ruim 260 kilo cocaïne werd gevonden, hebben woensdag van de rechtbank in Amsterdam tot zes jaar cel opgelegd gekregen.

De hoogste straf was voor de 37-jarige Montenegrijn Dalibor D. (37). Volgens de rechtbank staat vast dat hij als navigator speciaal is ingevlogen om viskotter Z181 naar de plek te manoeuvreren waar de door een Braziliaans containerschip gedropte drugs uit de Noordzee moesten worden opgepikt.

Eigenaar Johannes N. (31) moet vier jaar de gevangenis in. De rechtbank woog mee dat N. heeft bekend en heeft toegegeven schipper Tiemen Klaas W. (39) en bemanningslid Marcin R. (42) bij de smokkel te hebben betrokken. W. kreeg 3,5 jaar cel, R. drie jaar en zijn collega-bemanningslid Klaas Willem F. vijf jaar.

Het in Harlingen onderschepte coketransport was ‘bijvangst’ in een andere zaak, die draaide om de mislukte moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. eind 2015. In dat onderzoek, waarin de ‘gekraakte’ gegevens op twee in Canada in beslag genomen servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom een belangrijke rol vervulden, stuitte de politie op berichtenverkeer tussen de inmiddels veroordeelde opdrachtgever Naoufal (‘Noffel’) F. en Muhammed S. uit Amstelveen. Kottereigenaar N. kwam in beeld toen hij S. ontmoette.

N. heeft gezegd zwaar onder druk te zijn gezet door zijn opdrachtgevers, over wie hij niets heeft willen zeggen omdat zowel hijzelf als zijn familie werd bedreigd.

Vragen over ontmoetingen tussen hem en S. –die samen met twee kompanen apart wordt berecht– heeft hij niet beantwoord.

Maar volgens justitie dateren de enige aanwijzingen voor concrete bedreiging van jaren geleden. Ook de rechtbank oordeelde dat geen sprake was van dusdanige bedreiging dat N. gedwongen was mee te werken. De kottereigenaar had 300.000 euro in het vooruitzicht gesteld gekregen voor de smokkel.