Strafeisen voor dubbele moord Hooge Zwaluwe

In de strafzaak over de dubbele moord op No Surrender-captain Brian Dalfour en Muljain Nadzak komen woensdagmiddag strafeisen. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten.

De zaak werd twee weken geleden abrupt achter gesloten deuren gehouden en uitgesteld nadat de officier van justitie had gemeld dat nieuwe informatie was opgedoken. Advocaten lieten woensdag weten dat DNA-materiaal twee weken geleden plotseling werd gematcht met een man. Die is woensdag gehoord. Zijn DNA zat in de kontzak van de spijkerbroek van Dalfour. Zijn verklaring was overtuigend: de man verkoopt spijkerbroeken. Hij heeft niets met de moorden te maken.

De zaak draait om de dood van het duo in oktober 2015 in Hooge Zwaluwe. Daar werden de twee doodgeschoten terwijl ze probeerden vier Belgen te beroven van het geld waarmee ze drugs wilden kopen. De Belgen waren door de twee in de val gelokt en dachten dat ze cocaïne konden kopen. Uit door de politie ontcijferd, geheim telefoonverkeer bleek dat de slachtoffers nepcoke hadden willen aanbieden.