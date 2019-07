Strafeisen tot 8 jaar cel Zaanse schietpartij

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van acht jaar geëist tegen de 27-jarige Lloyd H. voor zijn aandeel in een schietpartij in Zaandam in de nacht van 12 op 13 oktober vorig jaar. H. heeft volgens het OM de destijds 19-jarige Okan S. uit Zaandam tweemaal in de borst geschoten. Deze S. zou zelf zijn begonnen met schieten en daarvoor eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Alkmaar dinsdag drie jaar celstraf.

Nadat S. was beschoten vluchtte hij in een taxi naar het Medisch Centrum Zaandam. Daar werd hij nogmaals beschoten door twee andere verdachten, broers van elkaar. Zij moeten woensdag voorkomen bij de rechtbank.

Volgens het OM is het in Nederland nog niet eerder voorgekomen dat iemand in een ziekenhuis is beschoten. Zij merkte op dat de zaak veel onrust in de samenleving heeft veroorzaakt en dat in de media gesproken werd van „wild west in Zaanstad”.

S., die zich tot nu toe op zijn zwijgrecht had beroepen, verklaarde tijdens de zitting dat hij inderdaad had geschoten. Dit waren volgens hem slechts „waarschuwingsschoten” in de lucht en op de grond „om de boel te sussen”. Over de aanleiding van de ruzie en het wapen wilde hij verder niks zeggen.

H. heeft verklaard dat hij schoot in de richting van de benen van S. om hem af te schrikken. Zijn advocaat voerde aan dat er sprake was van noodweer. De officier van justitie noemde de verklaring van H. „inconsequent en onbetrouwbaar”.

S. eiste 50.000 euro immateriële schadevergoeding. De officier van justitie vindt gezien diens eigen rol 7000 euro voldoende.