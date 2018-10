Straf voor voormalige COA-directeur definitief

De voormalige directeur van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) Nurten Albayrak moet definitief de taakstraf uitvoeren die het gerechtshof in februari vorig jaar aan haar heeft opgelegd. De Hoge Raad bevestigde de taakstraf dinsdag, maar minderde wel het aantal uren van 100 naar 95.

De mindering van het aantal uren is een tegemoetkoming omdat het gerechtshof in Den Haag stukken te laat heeft ingezonden voor de behandeling van de cassatie.

Albayrak gaf in 2011 haar secretaresse opdracht om achteraf werkafspraken in haar digitale agenda te zetten, die in werkelijkheid niet hadden plaatsgevonden. Daarmee kon ze het privégebruik van haar dienstauto maskeren. Het gerechtshof veroordeelde haar wegens valsheid in geschrifte.

De rechtbank in Den Haag legde Albayrak in eerste instantie 140 uur werkstraf op. Ze werd in 2012 door het COA ontslagen.