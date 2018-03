Straf voor verwonden militair in Afghanistan

Een 33-jarige militair uit Kallenkote (Overijssel) is door de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur omdat hij per ongeluk op een collega geschoten heeft. De man heeft een dienstvoorschrift over de veiligheidsmaatregelen van zijn wapen niet opgevolgd, waardoor zijn wapen onbedoeld afging en een andere militair in de arm verwondde. Dit gebeurde februari vorig jaar in Afghanistan.

De man is een getraind militair en bovendien instructeur voor de Glock 17, het wapen waarmee het schot gelost werd. Het wapen werd op het kamp in Afghanistan en ook in het legeringsgebouw, standaard halfgeladen gedragen. Bij gebruik van het wapen, moeten alle militairen strikt de veiligheidsvoorschriften naleven. De militair deed dat echter niet.

„Door zijn handelen was er sprake van levensgevaar voor het slachtoffer. Hij had namelijk ook dodelijk kunnen worden getroffen”, aldus de militaire kamer. De man raakte gewond aan zijn bovenarm en moest meerdere operaties ondergaan. Nu, een jaar later, is hij bijna volledig hersteld.