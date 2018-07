Straf voor stomdronken beginnend automobilist

Een negentienjarige man uit Bilthoven die met twaalf bier op in de auto stapte, is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar en een werkstraf van 240 uur. Ook mag hij drie jaar lang niet autorijden, bepaalde de rechtbank in Utrecht.

De man had net een week zijn rijbewijs toen hij na liters bier besloot zijn vrienden met de auto thuis te brengen. Onderweg negeerde hij een stopteken van de politie. Vervolgens ging hij er met ruim 100 kilometer per uur vandoor, raakte de macht over het stuur kwijt en reed een huis in Bilthoven binnen. De twee mannen die bij hem in de auto zaten, raakten daarbij gewond. Het huis werd zwaar beschadigd.

In vergelijkbare zaken is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gebruikelijk. De rechtbank wijkt daar echter van af, omdat de man kort na de aanrijding in therapie is gegaan en in september aan een studie wil beginnen. De forse voorwaardelijke gevangenisstraf is daarom een stok achter de deur, motiveert de rechtbank.