Straf voor moord op ex bij ziekenhuis Waalwijk definitief

De straf voor John F. uit Zevenbergen wegens moord op zijn 28-jarige ex-vriendin in 2015 bij een ziekenhuis in Waalwijk blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. F. had zijn ex-vriendin Linda van der Giesen opgewacht en doodgeschoten op de parkeerplaats van het ziekenhuis waar zij werkte.

De moord kreeg veel aandacht omdat de politie wist van de ruzie tussen de voormalige partners én dat F. een pistool had aangeschaft. Met haar aangifte van bedreiging en stalking was niets gedaan en de politie moest na de moord diep door het stof.

In hoger beroep kreeg de man uit Zevenbergen twaalf jaar cel en tbs wegens moord, omdat het gerechtshof in Den Bosch vond dat hij haar opzettelijk en met voorbedachte raad doodde. F. had haar klemgereden, waarna hij naar haar auto liep en meerdere keren op haar hoofd en nek schoot.

F. ging in cassatie, omdat hij volgens eigen zeggen niet van plan was haar te doden, maar voor haar ogen zelfmoord had willen plegen. Het hof ging uit van getuigen die hadden verklaard dat hij wel een vooropgezet plan had. De verdediging vond dat F. zich door zijn psychische gesteldheid niet had kunnen beraden. De hoogste rechter heeft het cassatieberoep ongegrond verklaard en niet inhoudelijk gemotiveerd.