Straf voor jihadiste, maar niet terug naar cel

Een 23-jarige jihadiste uit Rotterdam is veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk, wegens deelname in Syrië aan de terroristische organisatie IS. Omdat ze al zes maanden in voorarrest heeft gezeten, hoeft verdachte Melis A. niet meer terug naar de gevangenis.

De rechtbank in Rotterdam sprak haar donderdag vrij van het voorbereiden van terreurdaden. De straf is daarom lager dan de 2,5 jaar cel waarvan tien maanden voorwaardelijk die het Openbaar Ministerie (OM) tegen haar had geëist.

A. ging in augustus 2016 naar Turkije om van daaruit in het strijdgebied van Syrië te komen. Ze ging haar geradicaliseerde vriend achterna. Ze woonden enige tijd in Raqqa, de hoofdstad van het IS-kalifaat. Daar kreeg ze een zoontje. Haar man sneuvelde bij een bombardement.

A. kon met hulp van haar vader, die haar in Syrië ging zoeken, uit een Koerdisch opvangkamp komen. Na veel gedoe kwamen ze in juli in Nederland terug.

Het is het vierde vonnis tegen een vrouwelijke Syriëganger.