Straf voor Heringa na jarenlang proces

Albert Heringa, de man die zijn 99-jarige moeder tien jaar geleden hielp bij zelfdoding, is veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf. Het is voor het eerst dat de 75-jarige Heringa straf opgelegd krijgt in de slepende zaak.

De straf is drie maanden hoger uitgevallen dan het Openbaar Ministerie had geëist. Het gerechtshof bepaalde dat euthanasie voorbehouden is aan een arts en Heringa eventuele complicaties voor lief heeft genomen. Het hof nam het de zoon ook kwalijk dat hij zijn moeder alleen liet bij het sterven. Heringa plande samen met zijn moeder in 2008 het einde van haar leven, ze nam tientallen pillen in die haar zoon hielp verzamelen. Zijn moeder was het schoolvoorbeeld van een voltooid leven, zei hij.

De kwestie die al jarenlang duurt, heeft veel emoties losgemaakt en Heringa heeft veel publieke steun gekregen. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) pakt de rechtszaak aan om de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding van tafel te krijgen.

Heringa zegt niet van plan te zijn om zich neer te leggen bij zijn voorwaardelijke celstraf. „Ik voel me als een crimineel behandeld en dat verbaast me. Als het aan mij ligt is de strijd nog niet afgelopen. Het gaat niet alleen over mij. Het gaat mij om de aandacht voor het voltooide leven”. De advocaat van Heringa liet weten „eerst het arrest kritisch en zorgvuldig te bestuderen op aanknopingspunten” voordat de gang naar de Hoge Raad wordt maakt.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde (NVVE) is „enorm teleurgesteld” over de voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor Albert Heringa. De organisatie zegt „verbijsterd te zijn dat het Hof geen enkele empathie toonde voor de positie waarin Heringa verkeerde”.