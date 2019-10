Straf overvaller supermarkten hoger dan eis

Een 21-jarige man uit Lelystad is veroordeeld tot twee jaar celstraf en tbs met dwangverpleging vanwege twee overvallen op supermarkten. De rechtbank in Zutphen gaat met de straf veel verder dan het Openbaar Ministerie, dat alleen tbs had geëist. Ook paste de rechtbank het volwassenstrafrecht toe en niet het jeugdstrafrecht waartoe deskundigen hadden geadviseerd.

Het ging om een overval op de Dekamarkt in Apeldoorn op 9 februari 2018 en op 21 februari op een COOP-winkel in Zutphen. Hij bedreigde de medewerkers met een neppistool en dwong ze geld uit de kassa te geven. Een klant kon bij de tweede overval ingrijpen, maar werd met het nepwapen op zijn hoofd geslagen, waarna de verdachte vluchtte. Het personeel had veel last van de traumatische gebeurtenissen.

De rechtbank vindt dat de man volgens de wet volwassen is en jeugdstrafrecht niet past bij de gepleegde feiten en zijn persoon. Daar hoort volgens de rechtbank ook een gevangenisstraf bij. De man is berekenend en doelbewust te werk gegaan, aldus het vonnis.

De verdachte had destijds nog jeugd-tbs. Hij misleidde vermoedelijk de behandelaars door te doen alsof het goed ging.