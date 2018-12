„Straf na hulp bij zelfdoding in stand laten”

De veroordeling van Albert Heringa, de man die zijn 99-jarige moeder Moek ruim tien jaar geleden hielp bij zelfdoding, dient in stand te blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad dinsdag.

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde Heringa begin dit jaar tot een half jaar voorwaardelijke celstraf. Heringa ging in cassatie bij de Hoge Raad. Het gaat om de tweede cassatieprocedure.

In 2013 legde de rechtbank in Zutphen Heringa geen straf op, maar verklaarde hem wel schuldig aan hulp bij zelfdoding. Vorig jaar ontsloeg het hof in Arnhem Heringa van rechtsvervolging. Het Openbaar Ministerie ging in cassatie, waarna de Hoge Raad bepaalde dat de zaak over moest.

De 99-jarige moeder van Heringa verbleef in een verzorgingstehuis, leed aan hartfalen, had ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. In juni 2008 heeft Heringa haar op haar uitdrukkelijke verzoek medicijnen gegeven, waarna ze is overleden. Heringa nam het hele proces op video op, waaronder een gesprek waarin zijn moeder zei dat ze klaar was met het leven.

Heringa heeft zich in de strafzaak beroepen op noodtoestand, een vorm van overmacht, omdat de huisarts had geweigerd medewerking te verlenen aan euthanasie. Hij voelde zich moreel verplicht zijn moeder te helpen bij het realiseren van de door haar uitdrukkelijk gewenste pijnloze, vredige en waardige dood.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. De hoogste rechter doet waarschijnlijk 12 februari uitspraak.