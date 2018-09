Straf jongerensoos voor dood dronken jongen

Jongerensoos ‘t Waeske in het Limburgse dorpje Guttencoven is volgens de rechtbank in Maastricht verantwoordelijk voor de dood van een vijftienjarige jongen uit Born. De jongen, Max à Campo, werd in oktober 2016 na een bezoek aan de soos doodgereden op de A2. Volgens de rechtbank had de jongen zeker vijf halve liters bier op en was hij gedesoriënteerd.

Daarom veroordeelde de rechtbank de soos dinsdag tot een geldboete van 7500 euro onvoorwaardelijk en 7500 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast kreeg de soos een geldboete van duizend euro wegens het schenken van alcoholhoudende drank aan minderjarigen en een voorwaardelijke sluiting van een half jaar.

In het ziekenhuis werd een promillage van 1,6 vastgesteld. De rechtbank ziet een verband tussen het dronken maken van het kind en zijn dood.

De rechtbank neemt het de soos zeer kwalijk dat er alcohol aan minderjarigen werd geschonken. Sterker nog, de soos stond bekend als „the place to be” voor minderjarigen die daar zonder veel problemen alcohol konden krijgen, aldus de rechtbank.

De rechtbank neemt het de destijds aanwezige bestuursleden kwalijk, dat ze niet verhinderd hebben dat Max bier dronk, en ook niet ervoor gezorgd hebben dat hij veilig thuis kon komen. En dat terwijl Max zichtbaar dronken was. Daarmee is de soos ernstig tekort geschoten in zorg en aandacht voor de doelgroep, de jongeren, aldus de rechtbank.