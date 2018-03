Straf jongeren voor ontvoering en mishandeling

Vier jongens en een meisje uit Ede zijn veroordeeld tot grotendeels voorwaardelijke jeugddetentie en werkstraffen voor het ontvoeren en mishandelen van een veertienjarige jongen. Ook moeten zij hun slachtoffer schadevergoedingen betalen. Een zesde verdachte is door de rechtbank in Arnhem vrijgesproken.

De opgelegde straffen zijn hoger dan de officier van justitie had geëist. De rechtbank wil daarmee de ernst en impact van de feiten benadrukken.

De verdachten namen het slachtoffer uit Ede op 25 april en op 1 mei vorig jaar mee naar een bos en sloegen hem in elkaar, onder meer met stokken. Twee keer werd hij in een kofferbak van een auto gestopt. Ze bliezen rook in de kofferbak en zeiden tegen hem dat ze in Auschwitz waren. Sommige jongens kenden hem; een van de jongens was boos op het slachtoffer. De week erna wilden twee jongens, die ook bij het eerste incident waren, „hem een lesje leren”.

Deze twee kregen de hoogste straffen. Een jongen (18) kreeg 123 dagen cel, waarvan de meeste voorwaardelijk, en een werkstraf van 200 uur. Een toen vijftienjarige jongen kreeg zes maanden jeugddetentie voorwaardelijk en 160 uur werkstraf. Verder hebben vier verdachten een onderling contactverbod gekregen en moeten enkelen worden behandeld.