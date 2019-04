Straf Heringa voor hulp dood moeder definitief

De veroordeling van Albert Heringa, de man die zijn 99-jarige moeder hielp een einde aan haar leven te maken, is definitief. De Hoge Raad heeft dinsdag de laatste uitspraak gedaan in de zaak, die al voortsleept sinds in 2010 een documentaire op tv werd uitgezonden over de „zelfgeregisseerde dood” van de vrouw. Heringa krijgt een halfjaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

De moeder van Heringa leed aan hartfalen, ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. Ze wilde niet meer leven, maar kreeg geen medewerking van haar huisarts voor euthanasie. Heringa hielp haar in 2008 op haar uitdrukkelijke verzoek door een dodelijke hoeveelheid pillen door haar vla te mengen. Volgens het Openbaar Ministerie was dat strafbaar.

Na een reeks rechtszaken komt het hoogste rechtscollege van het land tot dezelfde conclusie. Daarmee is de straf die het gerechtshof in Den Bosch Heringa vorig jaar oplegde wegens strafbare hulp bij zelfdoding onomkeerbaar.

Net als het hof wijst de Hoge Raad op de wet die bepaalt dat euthanasie alleen door een arts mag worden uitgevoerd. Van een noodsituatie, zoals Heringa had betoogd, was volgens de hoogste rechters geen sprake. Zo is de man niet te rade gegaan bij andere artsen en heeft hij niet geprobeerd zijn moeder op andere gedachten te brengen.

Het was niet de eerste keer dat de Hoge Raad zich over de kwestie boog. In 2017 vernietigden de hoogste rechters nog de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat begrip had getoond voor Heringa’s toestand en hem daarom geen straf oplegde.

Tegenwoordig is de euthanasiepraktijk anders dan in 2008. Een stapeling van ouderdomsklachten kan nu wel een geldige reden zijn om een euthanasieverzoek in te willigen.