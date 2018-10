Straf geëist voor illegale export naar Iran

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen tot drie jaar geëist tegen de directeur en twee medewerkers van het Venlose bedrijf Euroturbine. Het drietal wordt verdacht van de illegale export van zogeheten ‘dual use’ goederen, die kunnen worden gebruikt bij de productie van massavernietigingswapens. Met die export hebben de verdachten het internationale beleid ondermijnd, meent het OM.

Dat beleid is erop gericht, aldus het OM, de verspreiding van massavernietigingswapens te voorkomen, wat „wereldwijd wordt beschouwd als een reëel gevaar voor de internationale veiligheid.”

De fiscale opsporingsdienst FIOD was een onderzoek begonnen op basis van informatie van inlichtingendienst AIVD. Daaruit bleek dat Iran in het buitenland materiaal, kennis en technologie voor massavernietigingswapens verwierf. Euroturbine had eerder vergunningen voor de export aangevraagd, maar die waren geweigerd.

De goederen zijn via omleidingsroutes naar Iran verstuurd. Een valse factuurstroom moest de werkelijke levering camoufleren. De verdachten zouden in de frauduleuze constructie gebruik hebben gemaakt van zakelijke relaties in een reeks landen.

De directeur van het bedrijf was volgens het OM de spin in het web bij de „geraffineerde fraude”. Het OM verwijt hem ook het witwassen van honderdduizenden euro’s en belastingfraude van ruim een miljoen euro. Het OM wil behalve de drie jaar celstraf ook dat hij 14 miljoen euro betaalt aan de staat, omdat hij dat met de misdrijven zou hebben verdiend. De twee medewerkers hoorden twintig maanden cel tegen zich eisen.