Straf geëist om autoverhuur aan motorclubleden

Drie eigenaren van een autoverhuurbedrijf in Tilburg hebben zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan het witwassen van crimineel geld door veelvuldig auto’s te verhuren aan leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Daarmee hebben zij criminaliteit gefaciliteerd, zei de officier van justitie maandag voor de rechtbank in Zwolle. De officier eiste boetes tot 100.000 euro en voorwaardelijke celstraffen tot een jaar.

Volgens de aanklager wisten de drie ondernemers, een 48-jarige vrouw, haar 49-jarige broer en hun 71-jarige vader, dat zij meewerkten aan witwasconstructies. Het zou gaan om zeker 200.000 euro, die veelal contant werd afgerekend door de motorclubleden, vaak in briefjes van 500 euro. Het is niet duidelijk of de verdachten er zelf veel aan verdienden.

Door huurauto’s te gebruiken, proberen criminelen volgens het OM vaak uit het zicht van de opsporingsdiensten te blijven. De politie viel in 2017 het bedrijf binnen.

Uitspraak op 22 oktober.