Straat Rotterdam afgezet om mogelijk explosief

De politie heeft dinsdag de Donkerslootstraat in Rotterdam afgezet omdat er mogelijk een explosief is gevonden. Een aantal woningen wordt ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie doet onderzoek.

De politie zegt dat het onderzoek verband houdt met een eerder incident in de straat, dat lag in de „relationele sfeer” van „vorige bewoners”.

In december vorig jaar werden in een woning in de straat in de wijk Feijenoord al explosieven gevonden. Dat was kort na een explosie aan het Alberto Morviahof in Rotterdam-Lombardijen. Daar was een bom afgegaan, waarbij geparkeerde auto’s schade opliepen. Een 36-jarige Rotterdammer werd toen opgepakt.