Door een lekkage is in de binnenstad van Harderwijk dinsdagavond een straat blank komen te staan. Onder de Hoogstraat brak rond 23.15 uur een waterleiding.

Waterbedrijf Vitens laat weten dat als gevolg van een leidingbreuk sprake is van minder of geen waterdruk. Het gaat om woningen aan de Hoogstraat en in de directe omgeving. De reparatiewerkzaamheden zijn in volle gang.