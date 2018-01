Straat blank door lekkage leiding Rotterdam

In Rotterdam was maandagochtend aan de Robert Kochplaats een hoofdleiding van het waternet gesprongen. Zo’n honderd huishoudens in een flatgebouw hadden een verminderde waterdruk.

Eerder meldde het waterbedrijf Evides dat ze een tijdlang helemaal zonder water zaten, maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn, zei een woordvoerster. Het lek kon na een uur gedicht worden.

De oorzaak van de lekkage is nog niet bekend. Volgens de woordvoerster lijkt het een „spontane lekkage” te zijn, mogelijk als gevolg van een grondverzakking.