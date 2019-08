Straat afgezet na vondst handgranaat Roermond

Bij een woning aan de Langen Dries in het Roermondse kerkdorp Herten is vrijdagmiddag een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD is ter plaatse om het explosief onschadelijk te maken. De politie heeft de straat afgezet.

De bewoner vond de handgranaat op dezelfde plek waar in de nacht van woensdag op donderdag vorige week een voor de woning geparkeerde auto door nog onbekende oorzaak uitbrandde. De politie onderzoekt of er een verband is. Of de granaat er sinds de autobrand al die tijd heeft gelegen, kon een woordvoerster van de politie niet zeggen.