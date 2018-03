De politie heeft de Duikerstraat in Aalsmeer donderdagavond een tijdje afgezet nadat een bewoner had gemeld dat hij explosief bij zich had. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nam het mogelijke explosief mee. Daarna gaf de politie de straat vrij.

De man heeft een verklaring afgegeven aan de politie. Die wil niet zeggen wat de man heeft gezegd, maar wel dat hij niet in bewaring is genomen. De EOD onderzoekt of het echt om een explosief ging.