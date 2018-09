Stortbuien brengen maandhoeveelheid neerslag

Diverse plaatsen in het westen van het land hebben woensdag meer regen te verduren gekregen dan normaal in de hele maand september. Nieuwkoop (Zuid-Holland) spande de kroon met 130 millimeter, meldt Weeronline. De brandweer kreeg er diverse meldingen over wateroverlast. Straten stonden blank en tunneltjes liepen onder.

Ook in Woerden (Utrecht) was het extreem nat: daar viel 97 millimeter. Normaal valt in een hele maand gemiddeld 78 millimeter. Ook in Bodegraven (84 millimeter), Berkel en Rodenrijs (60 millimeter) en Zoetermeer (58 millimeter) regende het fors.

Forse wateroverlast in de Randstad: in Woerden bij Utrecht is tot 11.30 uur al liefst 81 mm neerslag gevallen! Foto via gooieneemlander. #onweer pic.twitter.com/z3T1xJwbpS — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) 5 september 2018

Wegens de hevige regenval in het gebied heeft het waterschap De Stichtse Rijnlanden maatregelen getroffen om water af te voeren. Zo is de keerdeur bij gemaal de Aanvoerder in Utrecht opengezet en watert de Leidsche Rijn af richting Amsterdam-Rijnkanaal. Ook een gemaal in Lopik maalt op volle kracht, aldus het waterschap.

De afgelopen periode was het juist uitzonderlijk droog in Nederland.