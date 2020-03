Stormvloedkering Ramspol bij Kampen weer open

De opblaasbare stormvloedkering Ramspol bij Kampen is donderdagmorgen korte tijd gesloten geweest. Dat was volgens Rijkswaterstaat nodig om het achterland te beschermen tegen opstuwend hoogwater uit het IJsselmeer. Toen de waterstand tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer gelijk was, kon de dienst de kering weer openen.

De waterstand in het IJsselmeer is hoog. Door stormachtige wind kan er veel water landinwaarts stromen en daar wateroverlast veroorzaken. Ook de keersluis in het Meppelerdiep is gesloten.

Rijkswaterstaat sloot de opblaasbare kering ook al op 23 februari. De scheepvaart in het Ramsdiep blijft gestremd, ook nu de kering weer open is.