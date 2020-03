Stormvloedkering Ramspol bij Kampen weer dicht

De opblaasbare stormvloedkering Ramspol bij Kampen is donderdagmorgen weer gesloten. Dat was volgens Rijkswaterstaat nodig om het achterland te beschermen tegen opstuwend hoogwater uit het IJsselmeer.

De waterstand in het IJsselmeer was al hoog. Nu er stormachtige wind en regen wordt verwacht, kan het water hoog tegen de kades slaan. De balgstuw sluit het Zwarte Meer van het Ketelmeer af, waardoor het water niet ongehinderd naar het achterland kan stromen.

Rijkswaterstaat sloot de opblaasbare kering ook al op 23 februari. Toen was dat maar een paar uur nodig. Het is nog niet bekend hoelang de kering ditmaal gesloten blijft. De scheepvaart in het Ramsdiep is gestremd.