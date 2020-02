Stormvloedkering Ramspol bij Kampen dicht om hoogwater

Rijkswaterstaat heeft zondagmiddag de Stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten, om het achterland te beschermen tegen het hoogwater uit het IJsselmeer. Het scheepvaartverkeer in het Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) is hierdoor tijdelijk gestremd.

Het stormachtige weer met zeer zware windstoten en neerslag waar Nederland de laatste dagen mee te maken heeft, zorgt voor opstuwing van water en daarmee voor verhoogde waterstanden rond het IJsselmeer.

De stormvloedkering Ramspol is een balgstuw, een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Daarmee ontstaat een korte onderbreking in de doorstroming en wordt de veiligheid van het achterland gewaarborgd. De kering blijft dicht zolang het nodig is.