Stormvloedkering bij Kampen maandag dicht

De stormvloedkering bij Kampen gaat maandag dicht. De sluiting is nodig om het achterland te beschermen tegen hoogwater uit het IJsselmeer, laat Rijkswaterstaat weten. De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Het scheepvaartverkeer wordt omgeleid via de Gelderse IJssel.

„Het stormachtige weer met zeer zware windstoten en neerslag waar Nederland de laatste dagen mee te maken heeft, zorgt voor opstuwing van water en daarmee verhoogde waterstanden rond het IJsselmeer”, aldus Rijkswaterstaat. „Om 15.30 uur start de sluiting van de opblaasbare kering zodat deze zo’n drie kwartier later geheel in werking is.”

De stremming van het scheepvaartverkeer duurt naar verwachting tot dinsdagochtend. „Vooral de tankvaart en containerschepen worden omgeleid. De meeste andere schepen, met name pleziervaartuigen, liggen vanwege de harde wind aan wal”, aldus een woordvoerster.

De Ramspol bestaat uit drie opblaasbare dambuizen van sterk rubberdoek, balgen genoemd.