Stormschade valt mee, behalve in Urk

De ark van Noach die een ravage aanricht in de haven van Urk, alle waterkeringen dicht, geschrapte vluchten op Schiphol: een zware storm trok woensdag over Nederland.

Een zware storm komt gemiddeld eens per anderhalf jaar voor in Nederland. Woensdag werd er tussen 11.00 en 12.00 uur gemiddeld windkracht 10 gemeten. Na 15.00 uur ging de storm luwen.

Het aantal schademeldingen door de storm, valt volgens verschillende verzekeraars mee. Urk vormt daarop een uitzondering. Daar zijn zeven jachten, veerboot De Zuiderzee en de steiger waaraan de jachten lagen, zwaar beschadigd toen de zogeheten VerhalenArk losraakte van zijn ligplaats. De VerhalenArk is een replica van de ark van Noach en ligt sinds eind januari 2017 in Urk.

Volgens de havenmeester van Urk raakte de Ark op 9 december ook al bijna op drift. Net als woensdag rukten de trossen van het schip toen door de harde wind een meerpaal uit de kade.

Behalve voor schade zorgde storm ook voor mooie beelden. Zo kon de sluiting van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg op veel belangstelling rekenen. Ook de Hartelkering tussen Rotterdam en Hoek van Holland, de Oosterscheldekering, de Ramspolkering en de Hollandse IJsselkering gingen dicht. Het was voor het eerst dat alle vijf waterkeringen van Rijkswaterstaat tegelijkertijd dicht waren. In de loop van de avond gingen de meeste keringen weer open.

Schiphol had te kampen met vertragingen en annuleringen. Luchtvaartmaatschappijen schrapten 252 van de ruim 1200 vluchten. Ook het treinverkeer ondervond problemen. De NS schrapten treinen. Brandweerkorpsen rukten woensdag zeker duizend keer uit voor meldingen over stormschade, omgewaaide bomen en wateroverlast.