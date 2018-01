Stormschade particulieren is 10 miljoen euro

De schade door de storm woensdag bedraagt voor particulieren ongeveer 10 miljoen euro, meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van eerste schattingen.

Een woordvoerder van de brancheorganisatie zegt dat onder meer schade is ontstaan door bomen die op auto’s en huizen zijn gevallen en daken die door de harde wind zijn beschadigd. „Van de stormschade voor bedrijven hebben we nog geen beeld”, zegt de woordvoerder. „Die schade is veel minder makkelijk in kaart te brengen, want tussen bedrijven zijn grote verschillen. Zo zal schade bij een bedrijf dat apparatuur maakt vermoedelijk veel groter zijn dan bij een papierfabriek.”

In vergelijking met vorige stormen is de schade nu behoorlijk fors. „Gemiddeld bedraagt de stormschade 50 miljoen euro per jaar. Het ene jaar is dat bedrag hoger, het andere jaar lager”, aldus de zegsman. Uitschieter was een storm in 2013. Alleen die storm veroorzaakte al 100 miljoen euro schade.’’