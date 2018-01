Stormschade fors meer dan 10 miljoen euro

De grote storm die Nederland donderdag treft zorgt naar verwachting voor „fors meer” dan 10 miljoen euro aan schade. Dat zei een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. De brancheorganisatie denkt vrijdag in de loop van de ochtend een eerste echte raming van de schade te kunnen geven.

Bij de grote verzekeraar Interpolis stond de telefoon roodgloeiend. Op een normale dag krijgt de telefooncentrale van Interpolis in de ochtend ongeveer 250 telefoontjes. Nu waren dat er wel 1500, meer dan de verzekeraar zelf had verwacht.

De wachttijd voor bellers liep volgens Interpolis op tot ongeveer 35 minuten. Mensen belden vooral over schade aan hun huis. Zo zijn er veel dakpannen afgewaaid. Ook is veel melding gemaakt van bomen op de weg en weggewaaide tuinmeubelen.

Wat volgens het verbond meespeelt is dat de grond momenteel erg nat is. Daardoor kunnen bomen makkelijker omwaaien. De organisatie wilde overigens geen concretere schadeverwachting geven. In 2007 en 2013 heeft Nederland ook stormen meegemaakt waarbij de schade rond de 100 miljoen tot 200 miljoen euro uitkwam.

Verzekeraars raden mensen nu aan gehoor te geven aan het coderood-advies van het KNMI voor grote delen van het land. „Pas op, die waarschuwing is er niet voor niets.” Ga je ondanks alles toch de weg op, dan ben je echter wel verzekerd, aldus de brancheorganisatie. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld vrachtwagens.

Het verbond zegt dat het moeilijk is in te schatten welk belang iedereen heeft om toch de weg op te gaan. „Een verpleegkundige die op de intensive care werkt, moet bijvoorbeeld gewoon naar haar werk kunnen gaan.” Ook de bevoorrading van belangrijke levensmiddelen zal waarschijnlijk doorgaan.