Stormloop op kaarten Da Vinci-tentoonstelling

Bij Teylers Museum in Haarlem is een run ontstaan op kaarten voor de tentoonstelling van de tekeningen van Leonardo da Vinci. Volgens een woordvoerder is al 20 procent van de kaarten verkocht. Hij denkt dat de enorme belangstelling is te danken aan de brede media-aandacht voor de expo, die vrijdag opengaat voor het publiek.

Belangstellenden kunnen alleen online een kaartje kopen en moeten daarbij aangeven wanneer ze komen en hoe laat. Deze ‘tijdslot’-aanpak is ingevoerd om de verwachte drukte in goede banen te leiden. „Maar er zijn nog genoeg kaarten over”, laat de woordvoerder geruststellend weten.

De expo focust op Da Vinci’s uitzonderlijke talent om emoties en gezichtsuitdrukkingen weer te geven en toont zowel mooie koppen als ‘visi mostruosi’, lelijke en misvormde gezichten. Voor de tentoonstelling heeft Teylers 33 Leonardo-bruiklenen bijeengebracht uit tien landen.

De tekeningen van Da Vinci en verschillende navolgers zijn te zien tot en met 6 januari. De tentoonstelling vormt de opmaat naar de herdenking van het 500e sterfjaar van de Italiaanse meester, in 2019.