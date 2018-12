Stormloop op kaarten Bruegel de Oude

Het Kunsthistorisch Museum in Wenen kan de toegangskaarten voor het lopende overzicht van het werk van Pieter Bruegel de Oude niet aanslepen. Het gaat op de laatste dagen van de tentoonstelling, 12 en 13 januari, zelfs tot één uur ’s nachts open om meer mensen nog een kans te geven. Aan het slot zijn er waarschijnlijk meer dan 400.000 belangstellenden door de toegangspoort gekomen, schat een woordvoerster.

De veelgeprezen tentoonstelling over Pieter Bruegel, die vermoedelijk in Noord-Brabant (mogelijk in Breda of Breugel) geboren werd, begon 2 oktober. Inmiddels is er behalve voor genoemde avondopenstellingen online geen kaart meer te koop en moeten de liefhebbers het van overblijvertjes aan de kassa hebben.

De meester uit de Nederlanden overleed bijna 450 jaar geleden en daarom zijn er dertig schilderijen en tientallen tekeningen en etsen samengebracht. Er zijn amper veertig schilderijen van hem overgebleven. Die zijn kostbaar en fragiel en reizen daarom zelden. De bruiklenen komen uit Praag, Rome, Berlijn, Madrid, Antwerpen, Rotterdam, Winterthur en Londen.