Storm zorgde voor unicum: alle vijf waterkeringen dicht

De zware westerstorm die woensdag over het land trok, zorgde voor een unieke situatie. Rijkswaterstaat sloot de Maeslantkering, de Hartelkering tussen Rotterdam en Hoek van Holland, de Oosterscheldekering, de Ramspolkering en de Hollandse IJsselkering. Het was voor het eerst dat alle vijf waterkeringen van Rijkswaterstaat tegelijkertijd dicht waren. In de loop van de avond gaan de meeste keringen weer open.

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg gaat normaal bij 3 meter boven NAP dicht, maar omdat de kering al zeven jaar niet meer operationeel is geweest bij storm ging het waterwerk woensdag eenmalig dicht bij 2.60 meter boven NAP om te worden getest.

Vooral de kustprovincies hadden te maken met buien en rukwinden. Zo werd in Vlissingen een extreem zware windstoot van 141 kilometer per uur gemeten. Rond 10.00 uur gaf het KNMI code oranje af voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland.

Rijkswaterstaat verbood voertuigen met een aanhangwagen de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug op te rijden. Ook de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen ging dicht voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers. De Zeeburgertunnel bij Amsterdam raakte zwaar beschadigd doordat de klep van een container op een vrachtwagen open waaide. De tunnel blijft nog dicht tot donderdag na de ochtendspits.

Schiphol had te kampen met vertragingen en annuleringen. Luchtvaartmaatschappijen schrapten 252 van de ruim 1200 vluchten. Ook het treinverkeer ondervond problemen. De NS schrapte treinen. De brandweerkorpsen rukten woensdag zeker duizend keer uit voor meldingen over stormschade, omgewaaide bomen en wateroverlast. Vooral de hulpdiensten in Midden- en West-Brabant, en Zuid-Holland hadden het druk. In onder meer Harlingen en Vlaardingen liepen kades onder water.

Het aantal schademeldingen valt volgens verzekeraars tot dusver mee. Wel houden ze nog een slag om de arm omdat schademeldingen nog later kunnen binnenkomen. Het gaat vooral om schade aan gebouwen en auto’s. Door de storm sloeg Museumboot De VerhalenArk in de haven van Urk los. De ‘replica’ van de Ark van Noach veroorzaakte schade aan verscheidene zeilboten in de haven.