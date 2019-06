Storm veroorzaakt veel schade in Amsterdam

De brandweer in Amsterdam is nog druk bezig met de laatste meldingen van de stormschade in de stad. Volgens een woordvoerder zijn ploegen van diverse kazernes ingezet om gevaarlijke situaties te verhelpen, zoals omgewaaide bomen op de weg.

De gemeente inventariseert momenteel hoeveel bomen er zijn omgewaaid, liet een woordvoerster weten. Een bomenexpert zei al tegen de lokale zender AT5 dat het er "heel ernstig" uitziet en dat er tientallen, mogelijk honderden, bomen zijn omgewaaid.

Het noodweer van afgelopen nacht liet volgens de brandweer een spoor van vernieling achter in de hoofdstad. Naast veel schade door omgewaaide bomen en afgebroken takken, was er ook wateroverlast. Op de Sumatrakade in Oost waaide een deel van een dak af en de afslag S104 vanaf de A10 in Amsterdam-West kon enige tijd niet worden gebruikt omdat de weg onder water stond.

De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag zo’n 150 keer uit. Vijf mensen raakten lichtgewond.