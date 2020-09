Storm vernoemd naar Evert van Benthem

Nederland wordt in de komende maanden mogelijk getroffen door de storm Evert. Die is vernoemd naar Evert van Benthem, winnaar van de Elfstedentocht in 1985 en 1986.

De naam Evert staat op de lijst van stormnamen die het KNMI heeft opgesteld met de Britse en Ierse weerdiensten. Andere Nederlandse namen op de lijst zijn Christoph (naar KNMI-oprichter Christophorus Buys Ballot), Klaas (naar Klaas Rienk Postma, weerman van het KNMI tijdens de watersnoodramp van 1953) en Minne (naar Minne Hoekstra, de winnaar van de eerste Elfstedentocht in 1909). Daarnaast komen de stormnamen Fleur en Julia van het KNMI.

Stormen krijgen een naam wanneer het KNMI code oranje of code rood instelt, en soms ook bij code geel. Het moet helpen om mensen te waarschuwen voor het gevaar van harde winden, zoals bij orkanen in de Verenigde Staten.

De eerste grote storm van het komende seizoen krijgt de naam Aiden, gevolgd door Bella, Christoph, Darcy, Evert en Fleur.

Het KNMI voerde het namensysteem vorig jaar in. De eerste storm die in Nederland een naam kreeg, was Ciara in februari van dit jaar.