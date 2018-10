Storm, hitte en droogte kosten brandweer geld

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) kijkt tegen een tekort van 2,5 miljoen euro op de begroting aan. Dat tekort is vooral veroorzaakt door extreme weersomstandigheden, die om een grote en langdurige inzet van de brandweer hebben gevraagd. Dat staat in de financiële verkenning over de eerste acht maanden van 2018.

In de VNOG werken 22 Gelderse gemeenten op de Veluwe en in de Achterhoek samen. De regio behoort tot de droogste gebieden van Nederland.

In januari vergde een storm heel veel extra inzet. Vanaf mei was het droog en heet. Er waren veel meer natuurbranden dan normaal, de brandweer moest droogte in de natuur bestrijden en het regionale crisisteam kwam een aantal keren bijeen. Ook ging de helikopter voor natuurbrandbestrijding vaker dit lucht in.

Andere oorzaken voor het tekort zijn volgens de VNOG enkele zeer grote branden, de opleiding van nieuwe brandweervrijwilligers en het gebrek aan ruimte in het budget om tegenvallers op te vangen. De VNOG houdt de rest van dit jaar streng de hand op de knip om nog iets aan het miljoenentekort te doen.