Storm Francis zorgt voor overlast

De brandweer heeft het in diverse kustregio’s druk gehad door storm Francis. Die houdt vooral huis in het westen en noordwesten, maar neemt inmiddels in kracht af.

Vooral in de regio Haaglanden was de brandweer er druk mee: daar waren volgens een woordvoerder sinds dinsdag 21.00 uur tot en met de eerste helft van woensdagochtend 100 tot 150 meldingen van stormschade behandeld. De brandweer ging nog aan de slag met de nog onbehandelde, minder urgente, meldingen. „We zijn er nog wel even mee bezig”, zei een woordvoerder rond 08.30 uur. In Den Haag raakte een vrouw dinsdagavond lichtgewond, doordat ze onder een boom kwam die omviel door de harde wind. Andere meldingen betroffen onder meer losgelaten gevelbeplating en omgewaaide steigers.

In Zeeland had de brandweer tot 08.30 uur 28 meldingen binnengekregen, van vooral kleinere incidenten, aldus een woordvoerder. In Zierikzee kwam een boom tegen een huis aan. In Vlissingen hing een steiger los. Volgens de zegsman gingen de meeste meldingen over forse takken of bomen die wegen blokkeerden.

De brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond had tot ongeveer 07.30 uur ruim vijftig meldingen gehad sinds dinsdag 19.00 uur. Daar zaten volgens een woordvoerder geen spoedeisende meldingen bij. Het ging vooral om bomen die zijn omgegaan. Een woordvoerder van de brandweer Noord-Holland Noord spreekt van een relatief rustige nacht, met circa dertig meldingen van kleine incidenten, zoals takken of bomen op de weg.

In Amsterdam-Amstelland waren er voornamelijk meldingen van omgevallen bomen, aldus de brandweer in deze regio. Aan de Keizersgracht raakte een auto total loss. Op de Oostenburgergracht konden bewoners tijdelijk hun woning niet uit door een grote boom tegen de gevel.

Op de weg is er volgens Rijkswaterstaat her en der hinder door de harde wind. Zo waaide een klep van een vrachtwagen op de Moerdijkbrug op de A16 richting Breda open, waardoor twee rijstroken dicht moesten. De N307, de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad, is vanwege de harde wind afgesloten voor vrachtwagens en voertuigen met een aanhanger.

Het spoor heeft ook op sommige plekken te kampen met de gevolgen van de storm. Bij Maastricht ging een bovenleiding kapot en bij Waddinxveen was een boom dicht bij het spoor terechtgekomen. De meeste storingen zijn snel verholpen, aldus spoorbeheerder ProRail. Vanwege de harde wind is de hsl-brug over het Hollandsch Diep buiten gebruik gesteld. Hierdoor is op de hsl tussen Rotterdam en de Belgische grens geen treinverkeer mogelijk.