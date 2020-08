Storm Francis zorgt voor overlast

De brandweer in diverse kustregio’s is sinds dinsdagavond op verschillende plekken druk in de weer vanwege storm Francis, die vooral in het westen en noordwesten huishoudt. Vooral in de regio Haaglanden is de brandweer er druk mee: daar zijn volgens een woordvoerder sinds dinsdag 21.00 uur tot en met woensdagochtend 100 tot 150 meldingen van stormschade behandeld. „We zijn er nog wel even mee bezig.”

De brandweer pakt eerst de meldingen op die extra urgent zijn, zegt de woordvoerder van de regio Haaglanden. „We gaan nu de balans opmaken.” Hierbij wordt de lijst afgegaan van nog onbehandelde meldingen. Noemenswaardige slachtoffers zijn er niet gevallen, aldus de woordvoerder. Wel raakte een vrouw in Den Haag dinsdagavond lichtgewond, doordat ze onder een boom kwam die omviel door de harde wind. Andere meldingen betroffen onder meer losgelaten gevelbeplating en omgewaaide steigers.

In Zeeland heeft de brandweer ruim twintig meldingen binnengekregen, van vooral kleinere incidenten, aldus een woordvoerder. In Zierikzee kwam een boom tegen een huis aan. In Vlissingen hing een steiger los. Volgens de zegsman gaan de meeste meldingen om forse takken of bomen die wegen blokkeren.

De brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond had tot ongeveer 07.30 uur ruim vijftig meldingen gehad sinds dinsdag 19.00 uur. Daar zaten volgens een woordvoerder geen spoedeisende meldingen bij. Het ging vooral om bomen die zijn omgegaan, en daarmee onder meer auto’s hebben beschadigd. Een woordvoerder van de brandweer Noord-Holland Noord spreekt van een relatief rustige nacht, met circa dertig meldingen van kleine incidenten, zoals takken of bomen op de weg. „Ook nu komen er nog wel meldingen binnen.”

Vanuit Amsterdam-Amstelland is eenzelfde geluid te horen: „De stormschade is tot nu toe enkele omgewaaide bomen”, aldus de brandweer. Aan de Keizersgracht raakte een auto total loss. Op de Oostenburgergracht konden bewoners tijdelijk hun woning niet uit door een grote boom tegen de gevel.

Op de weg gaat het volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat redelijk goed. „Er zijn geen echte meldingen van problemen.” Wel is de N307, de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad, afgesloten voor vrachtwagens en voertuigen met een aanhanger vanwege de harde wind.

Het spoor heeft her en der te kampen met de gevolgen van de storm. Tussen Amsterdam Centraal en Den Helder rijden er minder intercity’s vanwege de weersomstandigheden. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden er op de hogesnelheidslijn geen treinen door de harde wind.