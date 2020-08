Storm Francis zorgt voor overlast

Omgewaaide bomen, geen vrachtwagens en auto’s met aanhanger of caravan op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen en her en der geen of minder treinen. Storm Francis raast over Nederland en leidt op verschillende plekken tot overlast.

Onder meer het treinverkeer kampt met de gevolgen van de storm. Zo rijden er woensdagochtend vroeg tussen Amsterdam en Den Helder minder intercity’s door de weersomstandigheden, rijden er geen treinen tussen Boskoop en Gouda door een boom op het spoor en rijden er tussen Breda en Noorderkempen geen treinen door harde wind op de hogesnelheidslijn.

De brandweer Amsterdam-Amstelland meldt verder dat de stormschade in deze regio vooralsnog enkele omgewaaide bomen zijn. Aan de Keizersgracht is er een auto total loss. Op de Overtoom was een tramleiding geraakt door een boom, maar dat is inmiddels hersteld. Op de Oostenburgergracht konden bewoners tijdelijk hun woning niet uit door een grote boom tegen de gevel.

Daarnaast is de N307, de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad, afgesloten voor vrachtwagens en voertuigen met een aanhanger vanwege de harde wind, meldt Rijkswaterstaat.