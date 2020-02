Storm Ciara zorgt zondagavond voor problemen

Storm Ciara zal zondagavond in Nederland voor problemen zorgen. Dat verwacht Weeronline.

Ciara ligt momenteel nog bij de kust van Canada, maar nadert met rasse schreden. In een dag tijd steekt Ciara de Atlantische Oceaan over. Zondagmiddag en vooral zondagavond krijgen we in Nederland met de storm te maken. Het KNMI heeft het over windkracht 7, Weeronline denkt eerder aan windkracht 9 of 10.

Met windstoten tot ongeveer 130 kilometer per uur moeten we dan ook rekening houden met omwaaidende bomen en schade aan huizen, zegt Weeronline.

ProRail past mogelijk de dienstregeling aan.