Storm Ciara niet uitzonderlijk zwaar

Kapotte winkelpuien, omgewaaide vrachtwagens en door bomen geplette auto’s: Nederland kreeg er zondag flink van langs. Toch was de storm niet uitzonderlijk zwaar voor het land.

Hoe uniek is Ciara voor Nederland?

Meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline: „Dit is de zwaarste storm sinds 18 januari 2018. Toen werd windkracht 11 gemeten in Hoek van Holland, met windsnelheden van 144 kilometer per uur.

De zwaarste windstoot van Ciara was op Vlieland en had een snelheid van 129 kilometer per uur. Daarnaast werd er over tien minuten windkracht 11 gemeten. Er is pas sprake van een zeer zware storm als het een heel uur zo hard waait.

Overlast door harde wind nog niet voorbij

Ciara haalt de top tien van zwaarste stormen in Nederland niet. Gemiddeld hebben die windkracht 11. In 1944 werd in Vlissingen zelfs 12 Beaufort geregistreerd.”

De storm heeft een naam gekregen. Is dat voor het eerst in Nederland?

„Inderdaad. Het KNMI is dit seizoen begonnen met het geven van namen aan zware stormen. Dus telkens als er een zware storm met windkracht 10 wordt verwacht, geven we die een naam. De naam spreken we af met de meteorologische instituten in Engeland en Ierland. Een storm krijgt in deze drie landen dus één en dezelfde naam. De eerdere twee stormen, die met een A en een B begonnen, bereikten wel Engeland maar niet Nederland. Vandaar dat Ciara de eerste storm in Nederland is met een naam.

De volgende gaat Dennis heten. Op de lijst staat ook een aantal Nederlandse namen, waaronder Piet, Jan, Gerda en Iris.”

Waar is de storm ontstaan?

„Aan de andere kant van de oceaan. De storm is met een zeer hoge snelheid naar Nederland gevoerd. Op grote hoogte ging het om een snelheid van ruim 400 kilometer per uur. Vliegtuigen konden daar goed gebruik van maken. Nooit eerder vlogen ze zo snel van New York naar Londen.

Dichter bij de grond nam de windsnelheid sterk af. Toch werd er op een boorplatform in de Noordzee nog een snelheid van 192 kilometer per uur gemeten.”

Diverse vluchten werden geannuleerd. Waarom?

„Vanwege windstoten, die met name bij het opstijgen en landen gevaarlijk kunnen zijn. Als een windvlaag van opzij komt, kan een vliegtuig naast de baan belanden.”