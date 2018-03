Storing verholpen: files voor veer Den Helder

Door een storing aan de bruginstallatie in Den Helder konden de veerboten vrijdagmiddag enige tijd niet naar Texel varen. Ook vanuit Texel voer er daardoor geen boot. De storing was rond 13.45 uur verholpen maar in Den Helder staan nog lange files van mensen die het paasweekend op Texel willen doorbrengen.

Via de bruginstallatie komen auto’s en passagiers op de boot. „Een erg ongelukkige dag om zo’n storing te hebben”, zegt een medewerkster. Veel mensen hebben voor het paasweekend een tripje naar Texel gepland.

Vervoersbedrijf Teso laat voorlopig vanuit zowel Den Helder als Texel elk half uur een boot afvaren.