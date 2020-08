Storing verholpen, afspraak maken voor coronatest weer mogelijk

Mensen kunnen weer een afspraak voor een coronatest maken via de website Coronatest.nl en via het telefoonnummer 0800-1202. Het systeem waarin de afspraken moeten worden ingevoerd, kampte maandagochtend korte tijd met een landelijke storing, maar die is volgens GGD GHOR Nederland verholpen.

Wie via de site probeerde een afspraak te maken, kreeg de melding: „We hebben geen testplaats gevonden waar u zich kan laten testen”.

Op een doorsneedag laten enkele duizenden mensen zich testen op het coronavirus