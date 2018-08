Storing treinverkeer toch niet opgelost

De sein- en wisselstoring die het treinverkeer rond Amsterdam stillegde is toch niet opgelost. Volgens ProRail leek dat aanvankelijk wel zo. Reden voor de spoorbeheerder om te melden dat het treinverkeer langzaam weer op gang kwam. Dat bleek voorbarig. „Het probleem is teruggekomen”, aldus een woordvoerder. „Er rijdt gewoon niets. We moeten gaan zoeken naar alternatieven om mensen thuis te krijgen.”

Eerder op de avond ontstond een grote storing in het besturingssysteem.

Het is onduidelijk wat de gevolgen van de nieuwe storing precies zijn en tot hoe lang die zullen duren.