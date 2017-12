WhatsApp is zondag, op oudejaarsavond, getroffen door een storing. Het duurde ongeveer een uur voordat de berichtendienst weer bruikbaar was.

„WhatsApp-gebruikers over de hele wereld hebben een korte storing ervaren die nu is opgelost”, liet een woordvoerster van het bedrijf weten aan persbureau Reuters. De oorzaak is nog onduidelijk.

Op de website allestoringen.nl kwamen ruim 11.000 meldingen binnen. Gebruikers uit Nederland en de rest van de wereld deden veelvuldig hun beklag op Twitter.