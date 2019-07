Storing Schiphol ijlt nog na

De storing in de brandstofvoorziening op Schiphol van woensdag heeft ook donderdag nog gevolgen voor het vluchtschema. Reizigers moeten rekening houden met nieuwe vertragingen, omdat het aantal van 300 geschrapte vertrekkende en aankomende vluchten niet zo maar is ingelopen, meldt de luchthaven Schiphol. Tienduizenden reizigers werden daarvan de dupe.

Volgens een woordvoerster zullen vluchten daarom ook op donderdag deels vertraagd zijn. Zij roept reizigers op de aankomst- en vertrektijden goed in de gaten te houden en rekening te houden met gewijzigde reistijden.

De reizigers van de geannuleerde vluchten zijn door vliegmaatschappijen omgeboekt. Circa 1300 reizigers die niet konden vertrekken, hebben de nacht op veldbedden in de vertrekhal achter de security doorgebracht. Andere gedupeerde reizigers zijn door vliegmaatschappijen in hotels ondergebracht of zijn naar huis teruggekeerd.

De storing bij het bedrijf dat de vliegtuigen op Schiphol van brandstof voorziet, Aircraft Fuel Supply, begon woensdag om 13.00 uur. Pas om 21.30 uur was het probleem verholpen. Door de problemen konden tientallen vliegtuigen geen brandstof tanken, met vertragingen en annuleringen als gevolg.