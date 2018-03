Het treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal heeft maandagochtend stilgelegen door een sein- en wisselstoring. NS zette vervangend busvervoer in. Rond 11.15 uur meldde een woordvoerder van ProRail dat de storing voorbij is. „Het duurt nog even voordat treinen en personeel op de juiste plek zijn, maar de storing is verholpen en de treinen kunnen weer over de sporen rijden.”