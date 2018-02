Storing Rijkswaterstaat spitsstroken N-Holland

Door een technische storing bij Rijkswaterstaat hebben de camera’s bij spitsstroken in Noord-Holland enkele uren niet gewerkt. Uit voorzorg werden de spitsstroken afgekruist. Volgens de ANWB leidde dat tot een veel drukkere ochtendspits: rond 08.00 uur stond er 550 kilometer file tegen normaal zo’n 350 kilometer.

Maandag was er volgens de ANWB ook korte tijd een storing met camera’s op spitsstroken op de A9 bij knooppunt Rottepolderplein. Wat de oorzaak is van de storingen, is nog niet duidelijk.