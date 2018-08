Storing legt treinverkeer rond Amsterdam plat

Door een grote sein- en wisselstoring rijden dinsdagavond geen treinen van en naar Amsterdam, Schiphol en stations in de omgeving. Hoe lang de storing gaat duren is onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail meldt dat reizigers rekening moeten houden met twee uur vertraging.

„Probeer zo mogelijk je treinreis uit te stellen of een alternatief te vinden”, twittert NS die zegt dat het „wel wat chaotisch is” op het spoor rond Amsterdam. Reizigers krijgen het advies de actuele berichten en reisinformatie op de borden, app en website goed in de gaten te houden.

Eerder op de avond rende een vluchtende winkeldief de spoortunnel in waarna het treinverkeer van en naar Schiphol werd stilgelegd. De 21-jarige verdachte is aangehouden. Hij had volgens de marechaussee spullen gestolen bij Albert Heijn.