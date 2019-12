Storing landelijke reisinformatie NS

Door een storing in de software kan de NS geen reisinformatie geven op de borden op de stations, meldt het vervoersbedrijf woensdag. Ook actuele reisinformatie via de reisplanner werkt niet. Hoe lang de storing gaat duren, is nog onbekend.

Volgens een woordvoerder van de NS heeft een en ander te maken met een update van de software die mislukt is. Het bedrijf werkt hard aan het oplossen van het probleem. In sommige gevallen zou de reisplanner alweer werken.

Veel verstoringen op het spoor zijn er niet woensdagochtend, aldus de zegsman. Dinsdagavond was het treinverkeer enige tijd ontregeld door een stroomstoring in Woerden. Dat werd opgelost met een noodaggregaat.